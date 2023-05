Niezwykła gmina w Polsce. 80 proc. powierzchni to tereny chronione

- Pietrusza Wola leży w centrum Parku Krajobrazowego. We wsi mieszka 300 osób i na jej terenie mamy problemy z dostępnością wody. Ze wszystkich stron jest las. Kiedy pojawił się pożar, trzeba było robić zastawkę na rzece i "łapać" wodę. Zanim jednak została "złapana", to już się wszystko spaliło. Teraz, po realizacji tego projektu, mają tam duży zbiornik zasilany ze źródeł podziemnych i na bieżąco jest zabezpieczone pół miliona litrów wody. A żeby dojść tam z wodociągiem, to są lata świetlne. Byłoby to i tak nierentowne, więc zbiornik spełnia swoją rolę przeciwpożarową i gospodarską - tłumaczy wójt.