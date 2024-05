Nietypowy skutek upadku. Motocyklista spod Kartuz stracił pamięć

Niedaleko Kartuz zaniepokojeni kierowcy wezwali karetkę do mężczyzny, który leżał obok rozbitego motocykla. I choć nie odniósł on poważnych obrażeń, to okazuje się, że w wyniku upadku zapadł na rzadkie schorzenie. Doznał nagłej amnezji, która wyparła z jego umysłu informację o tym, kto prowadził jednoślad.