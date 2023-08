Nietypowy pomysł na tańszą kawę we Włoszech. Dużo taniej niż w Polsce

- Pojawił się pomysł na rzecz oszczędzania energii i szacunku dla środowiska. I tak postanowiliśmy na serio wystąpić z nową inicjatywą, by obniżyć cenę kawy. Uznaliśmy to za dobry pomysł, by zamortyzować podwyżki związane ze wzrostem cen surowców, ale bez rezygnacji z przyjemności dobrej jakości kawy czy śniadania w barze - wyjaśniła Valentina Venturino, która prowadzi bar z rodzicami.