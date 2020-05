Nietypowe miejsce zebrania rady nadzorczej Radia Szczecin. Spotkanie w siedzibie PiS

Bo, jak tłumaczy w mailu do członków rady jej przewodniczący Marek Rudnicki, były kłopoty ze znalezieniem sali, która "odpowiadałaby warunkom bezpieczeństwa, czyli wielkości pomieszczenia". "Stary budynek radia jest wyłączony z eksploatacji, studio S1 jest w remoncie, a wynajęcie stosownej sali wiązało się z kosztami" - wyjaśnił.

Dlatego, jak podkreśla, przyjął propozycję Witolda Witkowskiego, by skorzystać z sali konferencyjnej PiS przy ul. Mickiewicza 69A. Witkowski to członek rady programowej i sekretarz zarządu szczecińskiego okręgu PiS, dyrektor biura PiS.

Miejsce posiedzenia budzi kontrowersje

- Bardziej kuriozalnego wytłumaczenia dla wyboru sali nie słyszałem. Gratulacje dla pana przewodniczącego, teraz już wszyscy na sto procent będą łączyć Radio Szczecin z PiS. To strasznie śmieszne i przykre. Ucierpi na tym wizerunek dziennikarzy nie rady programowej - ocenił Tomasz Chaciński, były redaktor naczelny radia Szczecin.

O sprawie donosi też Stanisław Gawłowski. Pisze o "hipokryzji PiS". "W siedzibie PiS w Szczecinie zostało zaplanowane najbliższe posiedzenie Rady Programowej Radia Szczecin. Chyba po to, żeby Joachim Brudziński mógł łatwiej kontrolować to, co tam się dzieje. W Senacie senatorowie z PiS mówią, że ich partia nie ma wpływu na media publiczne!" - podkreślił.