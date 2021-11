Nietypowa propozycja księcia Karola. Chodzi o etykietki do ubrań

Książę Karol bierze udział w szczycie G20 w Rzymie. Podczas jednego z przemówień następca brytyjskiego tronu zaproponował wprowadzenie cyfrowych etykietek do ubrań. Miałyby one zawierać takie informacje jak historia produkcji oraz to czy ubrania powstały z uwzględnieniem zasad zrównoważonego przemysłu.