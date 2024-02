Nadzwyczajna akcja policji i wojska. Pomogli uratować 52-latka

Udało się uratować 52-latka

- Pacjent, dla którego tym razem organizowaliśmy transport serca, ze względu na stan, wymagał natychmiastowej transplantacji – powiedział koordynator do spraw transplantacji serca wrocławskiego szpitala Mateusz Rakowski. - Na szczęście wszystko udało się tak przygotować i zorganizować, że zmieściliśmy się w czasie, jaki mamy do dyspozycji pomiędzy pobraniem a wszczepieniem takiego organu jakim jest serce. W poniedziałek z samego rana mogliśmy powiadomić zarówno przedstawicieli policji, jak i wojska, że nasz pacjent jest przytomny i jego rokowania co do powrotu do zdrowia są dobre - dodał.