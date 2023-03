Stan wyjątkowy w Hadze. Policja użyła armatek wodnych

W odpowiedzi na ten apel do miasta przyjechało kilkaset osób, z których część zaczęła około południa blokować ważną arterię komunikacyjną miasta. Z informacji przekazanej wówczas mediom wynikało, iż burmistrz Hagi Jan van Zanen wyraził zgodę na to, aby policja w razie potrzeby użyła armatek wodnych. Zostały one pożyczone od niemieckiej policji, albowiem te, którymi dysponowała policja w Hadze były zepsute.