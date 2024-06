Niespodziewany zwycięzca w Słowacji. Partia Ficy dopiero druga

Było to nawiązanie do sukcesu skrajnej i populistycznej, ale pozaparlamentarnej partii Republika. Zajęła ona w wyborach trzecie miejsce, a w PE będzie reprezentować ją dwóch eurodeputowanych. Liderem Republiki jest Milan Uhrzik, który w poprzednich wyborach do PE objął mandat z ramienia Ludowej Partii Nasza Słowacja, kierowanej przez skazanego za propagowanie i szerzenie nazizmu Mariana Kotlebę.