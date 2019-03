Niespodziewany atak zimy. Burza i śnieżyca nad Warszawą

Mieszkańców stolicy zaskoczyły nagłe i obfite opady śniegu, którym towarzyszył porywisty wiatr. W tle było również słychać grzmoty, a miejscami padał grad.

W związku z niesprzyjającymi warunkami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wschodu oraz centralnej części Polski. Alerty obowiązują do godz. 18.

Atak zimy zostanie jednak szybko zneutralizowany. W środę i czwartek temperatura wzrośnie odpowiednio do: 10 i 14 st. C. Weekend przyniesie definitywny powrót wiosny, a termometry wskażą nawet 18 st. C.