Niespodziewane odkrycie w Radzyminie. Stał na środku rzeki

Z kolei straż pożarna przystąpiła do działań. Koniecznym było jak najszybsze wyciągnięcie samochodu z rzeki, by uniknąć katastrofy ekologicznej. - Mogły z niego wyciec płyny lub benzyna, przez co doszłoby do skażenia wody. Udało się tego uniknąć, samochód został w porę wyciągnięty - podkreślił st. bryg. Wiesław Drosio z Wołomina.