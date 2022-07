Niesamowite. Kaczyński podziękował politykowi opozycji

- Kiedy wygraliśmy wybory, to agresja przybrała na sile, a nasi przeciwnicy otwarcie mówili o atakach na nas. To zostało wniesione do życia publicznego z zewnątrz - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, rozpoczynając spotkanie z mieszkańcami Poznania w Politechnice Poznańskiej. W ten sposób odniósł się do grupy "rozwrzeszczanych osób", które pojawiły się przed hotelem, w którym odbywało się spotkanie w Kórniku.