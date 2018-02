Niepokojący efekt likwidacji gimnazjów. Rodzice biją na alarm

Trudna sytuacja w szkołach. Część uczniów po powrocie z ferii odkryła, że zmienili się im nauczyciele oraz wychowawcy. "To dla dzieci fatalne, czują się porzucone", "aż strach pomyśleć, że mogą być kolejne zmiany" - komentują zaniepokojeni rodzice.

Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza". Podaje przykład Piotrka - ucznia drugiej klasy warszawskiego gimnazjum. Gdy po feriach wrócił do szkoły, okazało się, że będzie miał nową wychowawczynię. Dotychczasowa, która uczyła go też chemii i fizyki, poszła na zwolnienie.

Piotrkowi zmieniła się też, po raz trzeci, odkąd zaczął naukę w gimnazjum, nauczycielka od polskiego. - To są przedmioty egzaminacyjne i na pewno ciągłe zmiany nauczycieli nie ułatwiają dzieciom spokojnej nauki. Wychowawczo to dla tych dzieci fatalne, czują się porzucone - komentuje w rozmowie z dziennikiem jego mama.

"Żyjemy w matriksie"

Roszady to przede wszystkim efekt rozpoczętej 1 września likwidacji gimnazjów. Część przekształcono w nowe podstawówki, pozostałe włączono w struktury sąsiednich szkół lub są wygaszane. Co za tym idzie, ubyło pracy dla nauczycieli. Ci, którym udało się znaleźć pracę w podstawówkach, opuścili gimnazjalistów już po wakacjach. Inni zdecydowali się na to po pierwszym semestrze lub dopiero planują odejścia.