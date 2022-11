Niepokojące doniesienia z Białorusi. "Groźba ataków"

Kolejarze ujawnili też skalę dostaw amunicji z Białorusi dla rosyjskich wojsk walczących w Ukrainie. Od marca do końca września było to 65 tys. ton (1940 wagonów). Przy czym z miesięcznych zestawień wynika, że w lipcu i sierpniu, kiedy na froncie niewiele się działo, Rosjanie brali od białoruskiego sojusznika 6 tys. ton amunicji miesięcznie. Gdy we wrześniu ruszyła ukraińska ofensywa, pobrali 14 tys. ton z białoruskich zapasów.