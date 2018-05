Niepełnosprawny uczestnik protestu w Sejmie Jakub Hartwich ma pracę. Jego matka tłumaczy, że to tylko "uspołecznianie"

Protestująca w Sejmie Iwona Hartwich przekonywała, że jej syn nie może znaleźć pracy. Jedna z fundacji poinformowała, że Jakub jest w niej zatrudniony i obecnie przebywa na urlopie. Matka chłopca twierdzi, że "to nie jest praca zawodowa".

We wtorek pomagająca niepełnosprawnym Fundacja z Widokiem zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie. Wynika z niego, że Jakub Hartwich od listopada 2016 r. jest w niej zatrudniony.

Iwona Hartwich w rozmowie z PAP stwierdziła, że jej syn "nie wykonuje tam żadnych czynności oprócz tego, że rozmawia z tymi ludźmi i bywa tam na co dzień". - To jest uspołecznianie, to nie jest praca zawodowa. Kuba uspołecznia się tam od 2016 r. - dodała.