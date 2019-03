Niepełnosprawni zapowiadają protest. 3 dni przed eurowyborami

Do Warszawy może przyjechać około 2000 osób - zapowiada liderka protestu Iwona Hartwich. Jak podkreśla, organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne będą domagać się od rządu większych pieniędzy, w tym "500 zł na życie".

Podkreślają, że przyjazd do stolicy planują 23 maja, czyli 3 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W samo południe protestujący mają spotkać się przed Pałacem Prezydenckim.

Iwona Hartwich: "To jest znęcanie się psychiczne i ekonomiczne"

Matka syna z niepełnosprawnościami dodaje: "Mamy kilka gorzkich słów do powiedzenia panu prezydentowi, który był u nas w Sejmie i tak naprawdę osoby niepełnosprawne czują się bardzo oszukane, bo on wlał wiele nadziei w nasze serca, choć później nic się nie wydarzyło".

Kobieta zaznaczyła, że jeśli zdaniem rządzących "900 zł miesięcznie wystarcza na życie dla osoby niepełnosprawnej, która wymaga leczenia, rehabilitacji - to jest to znęcanie się psychiczne i ekonomiczne".

Rafalska wymienia listę zwiększonych zasiłków i waloryzację

Przypomniała także inne działania podejmowane przez resort na rzecz niepełnosprawnych. Wskazała m.in. na waloryzacje emerytur i rent, które wejdą w życie od 1 marca. Zgodnie z waloryzacją najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł (obecnie jest to 1029,80 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł.