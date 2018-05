Media oburzone bo zasłoniła synowi usta. Hartwich tłumaczy jak było naprawdę

Zdjęcie Iwony Hartwich, która zasłania usta swojego syna, obiegło już cały internet. Przeciwnicy doszukują się w tym dowodu na to, że cały protest ma jedynie charakter polityczny. W rozmowie z portalem "naTemat" kobieta przedstawia swoją wersję wydarzeń.

Kobieta tłumaczy, że zasłaniała usta syna "delikatnie i tylko dlatego, że był bardzo zestresowany i nie mogła do niego dotrzeć w inny sposób".

– Kuba bardzo się zdenerwował całą sytuacją. Tam było naprawdę bardzo nerwowo - mówi w wywiadzie z portalem Iwona Hartwich. - Zrobiłam to delikatnie. Nie chciałam, żeby krzyczał, zasłoniłam mu usta, żeby mu powiedzieć, że nie będę wywieszać tego baneru – relacjonuje.

Zdjęcia na których kobieta zasłania synowi usta upubliczniły prawicowe media i zwolennicy dobrej zmiany. Od rana głośno komentują sprawę i doszukują się w sytuacji "prawdziwego znaczenia". Ich zdaniem to dowód na to, że matka niepełnosprawnego nie liczy się z jego zdaniem i protest ma jedynie charakter polityczny.

- Chciałam go tylko uspokoić. To było delikatne zasłonienie ust, ale tego oczywiście na zdjęciach nie widać - przekonuje. - Nie miało nic z przemocy - podkreśla Iwona Hartwich.

Do posiniaczonej kobiety cały czas zgłaszają się prawnicy, którzy chcieliby ją reprezentować w ewentualnie podjętej sprawie pobicia. Iwona Harwitch jednak nie chce póki co podejmować kroków prawnych w tej sprawie. Ważniejsze jest dla niej wygranie protestu i to na tym dalej ma zamiar się skupić.