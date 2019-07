Niepełnosprawni protestują przed Sejmem. Hartwich dla WP: dyskryminują nas i nasze dzieci

- Od 10 jesteśmy przed Sejmem. To spontaniczny protest, przyjeżdżają niepełnosprawni i ich rodzice z całej Polski. Także ci, którzy protestowali w Sejmie - powiedziała Wirtualnej Polsce Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Jakuba. Dziś Senat pochyli się nad ustawą dotyczącą 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Wcześniej Iwona Hartwich zapowiadała, że protest odbędzie się dopiero, gdy Senat nie zdecyduje się na przyjęcie ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych z poprawkami Platformy Obywatelskiej. Posiedzenie zaplanowano na środę na godz. 10.

- Nie możemy czekać. Senatorowie powinni zachować honor i zgodzić się chociaż na poprawkę opozycji. My tym protestem chcemy zwrócić ich uwagę. Nikt z rządu nie powinien nawet wspominać o kryterium dla tych osób, które najbardziej są w potrzebie. Osób, które mają głodową rentę socjalną. To jest skandal, niedorzeczność. Wstydu nie mają - mówi Hartwich WP.

Początkowo ustawa o 500 plus dla niepełnosprawnych zakładała, że kwotę tę otrzymają ci niepełnosprawni, którzy nie przekroczą kryterium 1,1 tys. zł. Podczas głosowania doszło jednak do zamieszania w ławach rządowych i część posłów PiS przyjęła poprawkę opozycji. Zwiększała ona kryterium dochodowe do 2,2 tys. zł. Jak się nieoficjalnie mówi, PiS chce wycofać poprawki opozycji. Tego obawiają się również niepełnosprawni i ich rodziny. Dlatego zdecydowali się protestować.