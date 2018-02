Nieoficjalnie: ustawa o IPN trafiła do prezydenta

Nowelizacja ustawy o IPN została przekazana Andrzejowi Dudzie. Taką informację podała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Teraz prezydent może podpisać nowelę ustawy, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.



Zgodnie z konstytucją prezydent ma na podpisanie ustawy 21 dni od dnia jej przedstawienia. Zanim złoży podpis, prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzono, czy ustawa jest zgodna z konstytucją. Są jeszcze inne opcje - prezydent może zawetować ustawę lub zwrócić ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Jesli parlament ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, prezydent ma tydzień na podpisanie ustawy.