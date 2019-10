Nieoficjalnie: Marian Banaś złoży dymisję z funkcji prezesa NIK

Jak ustaliła Wirtualna Polska, dymisja Marian Banasia jest przesądzona. Oficjalnie złoży rezygnację ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli z powodu kontroli jego oświadczeń majątkowych przez CBA. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia, które nie zostały wyjaśnione przez prezesa NIK.



Informację uzyskaliśmy w źródłach zbliżonych do kierownictwa rządu i Kancelarii Premiera. Usłyszeliśmy, że dymisja jest przesądzona. Do dymisji miał przekonać Banasia osobiście prezes Jarosław Kaczyński .

- CBA zakończyło trwającą od 16 kwietnia kontrolę oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia. Postępowanie obejmowało oświadczenia majątkowe złożone w latach 2015-2019. Obecnie prowadzone są czynności pokontrolne określone w art. 45 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w ramach których m. in. kontrolowany może złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli. Pan Marian Banaś ma obecnie 7 dni na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń CBA, które nie zostały wyjaśnione w trakcie trwania kontroli oświadczeń majątkowych. Do chwili zakończenia czynności CBA nie informuje o wynikach postępowania - napisał rzecznik CBA Temistokles Brodowski.