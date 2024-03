Nieoczekiwane wsparcie dla Hołowni. "Tak nie wolno"

Polityk skrytykował taką formę protestu. - To prowadzi donikąd, to nie może pójść w tę stronę. Myślę, że mają tego świadomość nie tylko politycy, ale też rolnicy, tacy, którzy naprawdę rozumieją, na czym polega ten protest, a nie uczestniczą w tego typu aktach. Nie chcę wierzyć, że to byli rolnicy. Przypuszczam, że mogli to być chuligani podający się za rolników - powiedział Hołownia w rozmowie z TVN24.