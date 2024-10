Nieoczekiwana zmiana miejsc. Pierwszy taki sondaż po powodzi

Notowania Rafał Trzaskowskiego spadły. We wrześniu to premier jest liderem w rankingu zaufania - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. Co istotne, jest to pierwsze takie zestawienie po przejściu fali powodziowej przez południowo-zachodnią Polskę. A dla Donalda Tuska - najlepszy wynik od 2018 roku.