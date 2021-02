Nieoczekiwana rezygnacja sędziego Dariusza Drajewicza

Przypomnijmy, że Drajewicz został wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie we wrześniu 2017 roku. Stało się to tuż po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo o sądach powszechnych, dającej ministrowi sprawiedliwości swobodę w powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. Miesiąc później Ministerstwo Sprawiedliwości delegowało Drajewicza do orzekania w tym sądzie.