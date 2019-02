Niemowlę dostało gorączki i drgawek. Dyspozytor nie przysłał karetki

Sześciomiesięczna dziewczynka dostała w nocy wysokiej gorączki i drgawek. Według dyspozytora, który przyjął zgłoszenie, "nie było podstaw do zadysponowania na miejsce karetki pogotowia". Dziecku pomogli funkcjonariusze policji.

- Około godz. 3:30 do dyżurnego KPP w Wolsztynie zadzwonił wyraźnie zdenerwowany mężczyzna, prosząc o pomoc. Z relacji mężczyzny wynikało, że przebywa na terenie Niemiec, natomiast jego partnerka i ich 6-miesięczne dziecko znajdują się w domu w Nowej Wsi. Chwilę wcześniej mężczyzna został poinformowany przez partnerkę, że córeczka ma temperaturę sięgającą 40 stopni, która nie obniża się pomimo podania leków przeciwgorączkowych - relacjonował w rozmowie z PAP asp. sztab. Wojciech Adamczyk z KPP w Wolsztynie.

Dyspozytor kazał kobiecie samodzielnie zgłosić się do szpitala w Wolsztynie. Stan dziecka sukcesywnie się pogarszał - w pewnej chwili niemowlę dostało drgawek. Na domiar złego, matka chorej dziewczynki nie znała drogi do szpitala, gdyż mieszkała w nowym miejscu zaledwie od kilku dni i nie miała samochodu.

- W międzyczasie jeden z policjantów zadzwonił do dyspozytora pogotowia ratunkowego, tłumacząc zastaną sytuację i potrzebę udzielenia pomocy dziecku. Niestety, w przedstawionej przez policjanta sytuacji nie znaleziono podstaw do zadysponowania na miejsce karetki pogotowia. W tych okolicznościach policjanci po uzyskaniu zgody dyżurnego przetransportowali kobietę z dzieckiem do wolsztyńskiego szpitala - powiedział asp. Adamczyk.