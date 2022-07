Niemieckie media: Zełenski unika tematu Wołynia

"Teraz znów rozgniewał Polaków. 11 lipca nawiązał do ‘rocznicy', ale o polskich ofiarach ‘nazistów i sowietów' mówił tylko na Twitterze. Co więcej, choć swój tweet zaadresował do ‘drogich polskich przyjaciół', sformułował go po niemiecku – doskonale wiedząc, że niemieccy czytelnicy mało wiedzą o masakrze" – pisze "Rheinische Post i konstatuje: "(W tej sprawie) tylko jedno jest pewne: spór między Polską a Ukrainą byłby na rękę tylko Kremlowi".