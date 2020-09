Niemieckie media: "Polskie odejście od węgla to trzeźwa decyzja"

Jeden z najważniejszych niemieckich dzienników " Frankfurter Allgemeine Zeitung " chwali za to porozumienie Mateusza Morawieckiego. Na łamach gazety, jej warszawski korespondent Gerhard Gnauck zauważa, że do tej pory w Polsce górnicy stanowili poważną siłę polityczną, z którą władza musiała się liczyć.

Dziennikarz dodaje, że to nie przypadek, że Morawiecki startował w wyborach do parlamentu właśnie z Górnego Śląska, choć z tym regionem nic go nie łączy. Wszystko to miało skrócić dystans między mającym opinię sztywnego technokraty Morawieckim a górnikami.