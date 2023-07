Niemieckie media: Polska walczy o węgiel

Trudny dylemat

Najpierw regulacje trzeba jednak przyjąć. Uzyskanie zgody wszystkich państw może okazać się trudne. "Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by Polska podjęła działania w sprawie węgla. Kraj ten czuje się być zdany na to źródło energii – ale niemieccy Zieloni raczej nie będą w stanie zgodzić się na dopłaty do węgla. To dylemat, który trudno będzie rozwiązać" – stwierdza "Die Welt".