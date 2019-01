Niemieckie media: Polska jest podzielona

Polska opinia publiczna jest coraz bardziej podzielona i zradykalizowana. Ale to dopiero początek sporu o przyszłość kraju - czytamy w niemieckim miesięczniku "Merkur".

Żyjący w Warszawie autor zwraca uwagę na zaostrzenie się tonu polskiej dyskusji, której coraz częściej towarzyszą obelgi i odmawianie drugiej stronie prawa do prezentowania innych poglądów. Nawiązując do słynnego już przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , w którym padły słowa o "Polakach gorszego sortu" Ackermann pisze o wykluczeniu z narodowej wspólnoty wszystkich, którzy nie popierają rządu. "Podobnie jak Orban na Węgrzech, także prawicowi rewolucjoniści w Warszawie rozwinęli sposób komunikowania, w którym każdy, kto głosi publicznie coś innego, niż historyczny prymat narodu, zadenuncjowany zostaje jako jego zdrajca".

Polska to nie Węgry

Ackermann pisze, że główną różnicą między Polską a Rosją czy Turcją jest istnienie nad Wisłą dwóch tematów tabu, których nie naruszył do tej pory także Kaczyński. "Po wstrząsach lat 80. i zwycięstwie Solidarności, użycie siły fizycznej przez państwo stanowi granicę, której nie przekracza żadna siła polityczna. Jej naruszenie odebrałoby władzy legitymację. To samo dotyczy wsadzania do więzień politycznych przeciwników". Autor dodaje, że sytuacja ta wynika po części z faktu, że obecny spór polityczny w Polsce jest końcową fazą sporu toczonego w łonie różnych obozów środowiska postsolidarnościowego. "Polska jest uwięziona w kłótni byłych zwolenników opozycji przeciwko socjalistycznemu aparatowi państwowemu".