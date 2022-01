Niemieckie media: Biden popełnił błąd

"To, że sankcje muszą być odpowiednie do sytuacji, rozumie się w polityce zagranicznej samo przez się. Jednak w przypadku Putina mamy do czynienia z mistrzem wojny hybrydowej, który już raz wyprowadził Zachód w pole za pomocą ukrytych ataków na Ukrainie" - tłumaczy niemiecki dziennikarz.