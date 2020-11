Niemieckie media: Berlin miejscem ucieczki dla liberalnych Polaków

"Od przejęcia władzy w Warszawie przez rząd PiS niemiecka stolica stała się miejscem, w którym krzyżują się drogi tych Polaków, którzy nie czują się już bezpiecznie we własnym kraju. Wśród nich jest wiele osób ze społeczności LGBT+, uciekających do Niemiec przed homofobiczną retoryką polskiego rządu” - czytamy w berlińskim dzienniku.

Jak czytamy, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającym prawo do aborcji w Polsce, rola Berlina jako miejsca ucieczki jeszcze bardziej wzrosła. "W Polsce Berlin uchodzi za otwarte i tolerancyjne miasto, które stało się centrum dla bojowników polskiego liberalnego ruchu oporu, angażujących się na rzecz praw LGBT i prawa do aborcji” - donosi "Berliner Zeitung".

Gazeta zauważa, że wśród Polaków, którzy przenieśli się do Berlina jest wielu artystów. Jak czytamy, ich obecność dodaje wigoru protestom organizowanym przeciwko rządowi PiS . Jak choćby ostatniemu dużemu protestowi przed Bramą Brandenburską.

"Protesty w Berlinie mają jednak także inny powód. To tutaj mieszka szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, żona ambasadora Polski w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego. (…) I to stąd regularnie jeździ do Trybunału w Warszawie” - czytamy.