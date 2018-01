Niemiecki policjant został oskarżony o pedofilię. Umówił się na seks z 13-letnią Polką

Funkcjonariusz policji w niemieckim Lipsku Michael S. nie przyznał się do zarzutów. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu, gdzie miał spotkać się z 13-latką na seks. Ale dziewczynką była tak naprawdę dorosła kobieta, który poinformowała policję o sytuacji. Mężczyznę złapano w miejscu spotkania.

Po przesłuchaniu Michaela S. wypuszczono do domu. Nie został zawieszony w obowiązkach - wtedy pracował na polsko-niemieckiej granicy w Ludwigsdorfie. Po tym, jak afera wyszła na jaw, policjanta przeniesiono do Lipska.

45-latka zatrzymano 5 marca 2017 r. Mężczyzna umówił się w jednym z wrocławskich hoteli z 13-latką, która poznał w internecie. Za seks chciał jej zapłacić. Przed spotkaniem wysłał wiadomość, z której wynikało, że jednak nie ma czasu na spotkanie. Mimo to przyszedł w umówione miejsce.

Tam czekała na niego policja. 13-latką była tak naprawdę 35-letnia kobieta zatrudniona w firmie ochroniarskiej. Kluczowe przy rozwiązywaniu sprawy będą zeznania świadków, zapis rozmowy telefonicznej oraz korespondencja mailowa. Mężczyznę oskarżono o o nakłanianie osób małoletnich do stosunków seksualnych.

To nie pierwszy raz, gdy Michael S. ma do czynienia z łowcą pedofilów. Już raz nieświadomie umówił się z jednym z nich - Krzysztofem Dymkowskim, który pomógł w schwytaniu ok. 300 pedofilów na terenie kraju. Wtedy 45-latek odwołał spotkanie w ostatniej chwili.