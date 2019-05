Niemiecki książę porzucił żonę dla polskiej milionerki. Tym romansem żyją Niemcy

- Tak, jestem szczęśliwa. To miłość mojego życia - mówi ze łzami w oczach mówi do kamery niemieckiej telewizji Vox Sylwia Mokrysz. Dla bizneswoman znanej z listy 100 najbogatszych Polaków 65-letni Karl Heinz książę von Sayn - Wittgenstein, porzucił żonę, rezydencję na Majorce i przeprowadził się do Berlina.

Niemiecki książę i polska bizneswoman Sylwia Mokrysz. (newspix.pl, Fot: WENN.com)

45-letnia Sylwia Mokrysz ma przeprowadzić się do Niemiec wraz z dwójką nastoletnich dzieci. W telewizyjnym programie para pokazała, jak urządza się w berlińskim apartamencie. Książę, który udziela w licznych programach telewizyjnych, przedstawił już swoją wybrankę publiczności. Wspólnie gotowali w programie telewizji śniadaniowej.

Niemieckie media wciąż poszukują nowych szczegółów na temat romansu. Ekscytują się, że "piękna Sylwia pochodzi z rodziny polskich przedsiębiorców". Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein obiecał w wywiadach, że schudnie i ograniczy palenie, ponieważ przeżywa drugą młodość.

Niemiecki książę - gwiazda telewizji

Pod koniec ubiegłego roku para spotykała się tylko w wolne weekendy. Oboje byli bardzo zajęci biznesami. Sylwia Mokrysz to menedżerka znanej, rodzinnej firmy Mokate z Ustronia, jednego z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej. Majątek rodziny, obecnej na Liście 100 najbogatszych Polaków wyceniany jest na 966 mln zł. Przedstawiciele firmy Mokate nie chcieli komentować sprawy.

Z kolei Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein dorobił się majątku na ubezpieczeniach i inwestowaniu w nieruchomości. Przez niemieckie media nazywany jest karykaturą szlachcica, ponieważ bliżej mu do celebryty. Wziął udział w 11 telewizyjnych programach. Opowiadał o sekretach niemieckich bogaczy, "ratował" bankrutujące niemieckie rodziny pomagając im w sprzedaży zadłużonych domów. Wziął udział w niemieckiej edycji Big Brothera. Ponadto jest autorem cudownej metody odchudzania, choć sam ma dość pokaźny brzuch.

Najpierw rozwód, potem ślub

Jak przekonuje niemiecki kanał telewizyjny Vox, książę chce zbudować nowe życie ze swoją nową dziewczyną. - Sylwia chce się pobrać, oczywiście, ale najpierw muszę coś załatwić, najpierw muszę się rozwieść, ale wiem, że jestem zakochany i przede wszystkim, że Sylwia jest zakochana - zawierzał się Karl Heinz von Sayn-Wittgenstein.

Jego poprzednia partnerka to księżniczka Andrea von Sayn-Wittgenstein, która prawdopodobnie pozostanie w rezydencji Villa Colani na Majorce. Ich związek rozpadł się po 30 latach. Korzenie szlacheckiego rodu von Sayn-Wittgenstein mają wywodzić się jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego.