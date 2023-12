Niepokojące słowa z Niemiec. "Nie mamy alternatywy"

Napięta sytuacja

Generał Breuer wyraził swoje przekonanie, że w najbliższych latach nie będzie możliwe powrócenie do stanu sprzed 2022 roku, kiedy to Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. - Najpierw musimy przyzwyczaić się do myśli, że pewnego dnia być może będziemy musieli stoczyć wojnę obronną (...) - powiedział Breuer. Jego słowa sugerują, że sytuacja międzynarodowa jest na tyle napięta, że konieczność podjęcia działań obronnych może stać się rzeczywistością.