Niemiecki dziennik uderza w PiS. Kaczyńskiemu się oberwało

Polski rząd uzasadnia swoją kampanię przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zarzucając sędziom komunistyczną przeszłość oraz korupcję. Te zarzuty są w większości niesłuszne - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Nie zabrakło mocnych słów pod adresem Jarosława Kaczyńskiego.

"Kradną kiełbasę w sklepie, przyjmują łapówki i śpią z 13-letnimi dziewczynkami w Tajlandii: to polscy sędziowie, jeśli wierzyć rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość" - pisze Konrad Schuller na wstępie materiału "Złodzieje kiełbasy w sędziowskich togach", dotyczącego sytuacji w polskim sądownictwie.

Morawiecki krytykuje wymiar sprawiedliwości

Broniąc polskich reform, Morawiecki odwołał się do przykładu Niemiec Wschodnich (byłej NRD), gdzie po demokratycznym zwrocie stanowiska zachowała tylko jedna trzecia sędziów.

"Szczególnie w Sądzie Najwyższym zasiadają do dziś sędziowie, którzy w czasach dyktatury wydawali 'twarde, motywowane politycznie' wyroki, a niektórzy są tajnymi współpracownikami komunistycznych służb" - pisze Schuller przedstawiając argumenty strony rządowej.

Część sędziów ma inne zdanie

Z rozmów z krytykami rządu wyłania się znacznie bardziej zróżnicowany obraz - zaznacza autor. To prawda - pisze - że po demokratycznym zwrocie nie doszło do systematycznej wymiany sędziów, a w okresie późniejszym część rozliczeń skończyła się fiaskiem. Wielu polskich prawników, z których część odważnie występowała przeciwko komunistycznemu reżimowi, uważa jednak, że "narracja" Kaczyńskiego i jego popleczników jest "jednostronna, a po części nieprawdziwa".

Powołując się na ich argumenty, Schuller zwraca uwagę, że postępowania dyscyplinarne nie były jedyną metodą reformowania sądownictwa. Przypomina o lustracji, której musieli się poddać wszyscy sędziowie, co sprawia, że zarzut, iż w SN są nadal tajni współpracownicy służb, brzmi "tajemniczo".

Porównanie z NRD nietrafne

Zdaniem Schullera nietrafne jest też porównanie sytuacji w Polsce do NRD, gdyż w Polsce nie wszyscy sędziowie stali po stronie dyktatury. Ponad jedna czwarta z nich, wśród nich Adam Strzembosz, była w Solidarności - podkreśla autor.

Brak dowodów na korupcję

Zdaniem "FAZ", nie ma także podstaw do stawiania sędziom zarzutów o korupcję. Zespół śledczy powołany po dojściu do władzy PiS w 2015 doprowadził dotychczas do skazania dwóch sędziów - w obu przypadkach za przestępstwa drogowe - podkreśla autor.