Niemiecki dziennik krytycznie o TVP i "fabryce trolli"

"TVP usiłuje stworzyć wrażenie, że w Niemczech panuje chaos wywołany przez uchodźców. W kampanii biorą też udział "fabryki trolli"" - pisze w środowym wydaniu internetowym "Die Welt".

"Wśród arabskich migrantów roi się od zbrodniarzy wojennych, przestępcy seksualni przebywają na wolności, a Niemcy powoli "znikają", ponieważ do ich kraju przybywa zbyt wielu "niewykwalifikowanych" (migrantów) " - pisze Phillip Fritz, publicysta "Die Welt". Dziennikarz uznaje, że osoby które czerpią informacje wyłącznie z TVP oraz tygodnika "Do Rzeczy" muszą mieć wrażenie, że z Niemcami nie jest wszystko w porządku.

Internetowa fabryka

Według Frtiza za wprowadzenie takiej informacji do publicznego obiegu odpowiedzialna jest platforma newsweb.pl. Witryna należy do firmy HGA Media. "Wykryła to prywatna stacja telewizyjna TVN24, której udało się nieoficjalnie wprowadzić do redakcji swojego współpracownika" - pisze dziennikarz.