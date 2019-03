Niemiecki autor kpi z Kaczyńskiego. "Niekoronowany król Polski"

Afera z budową wieżowców pokazuje pogardę J. Kaczyńskiego dla reguł i instytucji – pisze w "FAS” Gerhard Gnauck. Porównuje szefa PiS - "demokratę rozczarowanego co do demokracji” z marszałkiem Józefem Piłsudskim.

"Kaczyński pospieszył natychmiast – czego niemal nigdy nie robi – do właściwego w tej sprawie ministerstwa sprawiedliwości, do swojego wiernego ministra” – pisze Gnauck. Jak dodaje, w końcu lutego minął termin, do którego prokuratura powinna zdecydować o oskarżeniu bądź umorzeniu, co oznacza, że "gra na czas”. "Równocześnie Kaczyński testuje kontrataki na gazetę (GW) i na Austriaka” – wtrąca Gnauck.