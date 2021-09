Niemiecka Prasa: Ostrzeżenie dla Warszawy. KE w trybie konfrontacji

Wniosek Komisji Europejskiej o kary finansowe dla Polski to ostrzeżenie dla prawicowego rządu w Warszawie – pisze w środę (08.09.2021) dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). "Komisja jasno pokazuje, jak poważnie podchodzi do sporu o praworządność. I chociaż już sam ten krok jest czymś wyjątkowym i może Polskę drogo kosztować, to nie jest to jeszcze najmocniejszy instrument Komisji. Musi ona bowiem jeszcze zdecydować o uwolnieniu środków dla Polski z europejskiego Funduszu Odbudowy" – przypomina autor komentarza Reinhard Veser.