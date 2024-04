Niemiecka prasa o USA i Izraelu: "Miarka się przebrała"

"A więc Netanjahu, dla odmiany, obiecuje sobie coś, za to, że uzna ślad zależności i wyjdzie naprzeciw Bidenowi. Nie musi to jednak oznaczać punktu zwrotnego. Bo pomoc dla głodujących to tylko minimum. Teraz chodzi także o to, czy i jak Izrael prowadzi swoją ofensywę na południu Strefy, gdzie koczuje większość przesiedlonych i jak pozycjonuje się w negocjacjach o zwolnieniu zakładników i zawieszeniu broni".