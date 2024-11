Aż 40 proc. Klęska Ukrainy w obwodzie kurskim

Według doniesień, od momentu wkroczenia oddziałów Kijowa do regionu Kurska , Rosja rozmieściła tam około 59 tysięcy żołnierzy.

- Maksymalnie kontrolowaliśmy około 1376 kilometrów kwadratowych, teraz oczywiście to terytorium jest mniejsze. Wróg nasila swoje kontrataki - przekazało źródło agencji Reutera. - Teraz kontrolujemy około 800 kilometrów kwadratowych. Będziemy utrzymywać to terytorium tak długo, jak będzie to właściwe z militarnego punktu widzenia - dodaje informator ze sztabu generalnego Ukrainy.