Niemiecka prasa o unijnym sporze wokół embarga na ropę. "Putin może się cieszyć"

"Allgemeine Zeitung" z Moguncji pisze nie mniej krytycznie: "Putin może utrzymać sprzedaż ropy. Istnieje nawet możliwość, że z powodu jej niedoborów podniesie nawet na nią cenę i uzyska więcej pieniędzy na prowadzenie wojny. Poza tym Putinowi dano teraz wystarczająco dużo czasu na znalezienie nowych nabywców. W skali długoterminowej liczne sankcje wprawdzie zaszkodzą rosyjskiemu dyktatorowi i ograniczą możliwości jego działania, ale nastąpi to dopiero w przyszłym roku. Putinowi po raz kolejny dano chwilę na złapanie oddechu. A on wie, że nerwy w UE są napięte. Każdy szef rządu w państwach UE znajduje się pod ogromną presją we własnym kraju i szybko może stać się nerwowy. Unia Europejska musi ponownie jeszcze bardziej się zjednoczyć. Nie ma na to jednak zbyt wiele czasu: siódmy pakiet sankcji ma być przecież przygotowany jak najszybciej. A to kryje w sobie jeszcze więcej punktów spornych, ponieważ wprowadzenie embarga na rosyjski gaz jest w tej chwili bardzo mało prawdopodobne".