Niemiecka prasa o rekonstrukcji. "Prezydent nie musiał nominować nowych ministrów 4 czerwca"

Polskie władze zorganizowały rekonstrukcję rządu celowo we wtorek, choć nie było takiej konieczności, aby odwrócić uwagę od obchodów 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku – piszą niemieckie gazety.

W Polsce obchodzono we wtorek 30. rocznicę pierwszych w bloku wschodnim częściowo wolnych wyborów, jednak nie wszystkie siły polityczne poświęciły tej rocznicy taką samą uwagę. "Świętowała ją przede wszystkim opozycja" – pisze Gerhard Gnauck w środę we "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Niemiecki dziennikarz zaznacza, że rząd skierował powszechną uwagę na inny temat – ogłosił nazwiska nowych ministrów, "chociaż nie był do tego wcale zmuszony kalendarzem politycznym".

Rekonstrukcja rządu była konieczna ze względu na odejście czworga ministrów do Parlamentu Europejskiego – tłumaczy warszawski korespondent "FAZ". Jak podkreśla, szczególnym zainteresowaniem cieszyła się piąta osoba – minister finansów Teresa Czerwińska.

"Mówi się, że Czerwińska miała – co jest w tym rządzie ewenementem – wątpliwości, czy rozdawane przez narodowych konserwatystów hojne świadczenia socjalne da się na dłuższą metę sfinansować" – czytamy w "FAZ".

Gnauck przypomina, że prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecał przed wyborami do PE rozszerzenie świadczeń dla dzieci (500+), 13. emeryturę i przywrócenie regionalnych połączeń autobusowych.

Zdaniem autora po nowym rządzie nie należy spodziewać się politycznych zmian. "Sytuacja gospodarcza i wpływy z podatków są dla rządu powodem do optymizmu, podobnie jak wynik w eurowyborach: 45, 4 proc., co jest najwyższym wynikiem uzyskanym przez partię w wyborach od 1989 roku" – ocenia autor.

O ile wtorkowe przedpołudnie było zdominowane przez rekonstrukcję rządu, to popołudnie przebiegło od znakiem obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca.

Gnauck przypomina, że zamordowany w styczniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapowiadał już w zeszłym roku, że 30. rocznica wyborów będzie okazją do debaty o stanie demokracji. Jego śmierć stała się dla liberalnej demokracji dodatkowym impulsem do refleksji nad testamentem liberalnego prezydenta miasta.

Tusk zaapelował do opozycji o zachowanie jedności pomimo porażki w wyborach do PE. Gnauck zwraca uwagę na niepewną przyszłość szefa PO Grzegorza Schetyny. "FAZ" zwraca uwagę na relację tygodnika "Wprost", z której wynika, że Tusk obarcza Schetynę winą za wyborczą porażkę. Według tygodnika Tusk miałby rozważać przedwczesny powrót z Brukseli do Polski. Współpracownik Tuska powiedział "FAZ", że informacja "Wprost" jest "bzdurą". Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz uważa, że Tusk nie powoła nowej partii – czytamy w "FAZ".