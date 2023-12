Niemcy zachwycone Polską. Oblężenie w sklepach

Własny biznes

Dla 41-letniej Izabeli ciasta, które wystawia teraz w swojej piekarni, to zarówno powód do dumy, jak i niepokoju. Polka dopiero co we wrześniu otworzyła swój własny lokal w Wennigser Mark, małej wiosce koło Barsinghausen. Miejsce wybrała ze względu na niski czynsz i lokalizację obok drogi, którą mieszkańcy okolicznych miasteczek jeżdżą do pracy, głównie w stronę Hanoweru.