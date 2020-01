Niemcy wycofają część żołnierzy z Iraku

Z powodu obaw o bezpieczeństwo Niemcy przerzucą poza granicę Iraku część stacjonujących tam żołnierzy.

Niemcy zredukują liczebność swojego kontyngentu wojskowego w Iraku. Dotyczy to głównie baz w Bagdadzie i At-Tadżi – poinformowały ministerstwa spraw zagranicznych i obrony w Berlinie. Żołnierze zostaną przerzuceni do Jordanii i Kuwejtu.

To reakcja na rosnące napięcia w regionie po zabiciu przez wojska USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. W Iraku stacjonuje obecnie około 120 niemieckich żołnierzy, których celem jest szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa walczących z tzw. Państwem Islamskim (ISIS).

Po zabiciu Sulejmaniego, do czego doszło na terytorium Iraku, iracki parlament przyjął rezolucję wzywającą obce wojska do opuszczenia kraju. Nie była ona jednak prawnie wiążąca, ostateczny ruch w tej sprawie należy do irackiego rządu.