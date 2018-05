Niemcy. Werbowali Polaków i zmuszali ich do przestępstw

Na północy Niemiec aresztowano członków bandy, która werbowała Polaków, zmuszając ich do popełniania przestępstw.

Na północy Niemiec policja rozbiła bandę podejrzaną o handel żywym towarem. Zarzuca im się werbowanie do Niemiec Polaków bez środków do życia i zmuszanie ich potem do popełniania przestępstw. Dochodzenie w tej sprawie trwało kilka miesięcy.