Niemcy w ruinie? Miliardy wydane na modernizację Bundeswehry

Choć, jak sami niemieccy żołnierze podkreślają, stany, które jednostki utrzymują wystarczają do prowadzenia szkolenia w czasie pokoju i wysyłania sił ekspedycyjnych w ramach kontyngentów NATO, rząd zdecydował, że jeśli największym problemem był niewystarczający budżet, to po prostu go zwiększono. Obecnie gotowość operacyjna wzrosła do 60 procent.