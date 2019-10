Niemcy. Udaremniono siedem zamachów terrorystycznych

Organy bezpieczeństwa w Niemczech udaremniły siedem zamachów terrorystycznych. Wszystkie miały zostać przeprowadzone po grudniu 2016 roku. W ataku w Berlinie zginęło wtedy 12 osób.

Słabe punkty

Pięciokrotnie więcej

Jak poinformował szef Federalnego Urzędu Kryminalnego, od 2013 roku liczba islamistów mogących planować zamach wzrosła w Niemczech aż pięciokrotnie do ok. 680 osób.

Groźby w sieci

Szef BKA odniósł się także do rozpowszechnianych w internecie gróźb ze strony skrajnej prawicy i wynikającego z tego zagrożenia. "Kiedy groźby z prawej strony prowadzą do tego, że lokalni politycy nie przystępują do wyborów, a wolontariusze przestają się angażować, to jest to zagrożeniem dla demokracji" - stwierdził Muench.