Niemcy. Szczepionka na COVID-19. Cyberataki na twórców. "To nie do przyjęcia"

Jak podała pod koniec listopada agencja Reutera, pracownicy brytyjsko-szwedzkiego producenta szczepionki AstraZeneca otrzymali nieprawdziwe maile z lukratywnymi ofertami pracy. Hakerzy wsadzili do swoich maili instrumenty do ataków cyfrowych, za pomocą których chcieli uzyskać dostęp do komputerów twórców szczepionki. Reuters, powołując się na anonimowe źródła, poinformował ponadto, że metody zastosowane w tym ataku wskazywały na Koreę Północną jako autora.