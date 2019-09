Niemcy. Protest przed Międzynarodowym Salonem Samochodowym we Frankfurcie. "Nienawidzę SUV-ów"

Przeciwnicy aut i silników spalinowych manifestowali przed halami we Frankfurcie nad Menem, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Samochodowy. Przed terenem imprezy zebrało ok. 25 tys. osób.

Protest we Frankfurcie nad Menem zorganizowano pierwszego dnia Międzynarodowego Salony Samochodowego. Organizatorem akcji był związek #austeigen (niem. wysiadać). W jego skład wchodzą organizacje, które zajmują się ochroną przyrody, bronią praw zwierząt oraz wspierają ekologiczne środki transportu.

Uczestnicy sobotniej manifestacji żądają natychmiastowej rezygnacji z silników spalinowych, wstrzymania produkcji samochodów terenowych, większej liczby samochodów elektrycznych i miejskich oraz pełnej neutralności klimatycznej ruchu ulicznego do 2035 roku. Postulatem działaczy jest także zwiększenie udogodnień dla rowerów i transportu publicznego.

Zdaniem organizacji #austeigen, przemysł motoryzacyjny spowalnia zmiany przez produkcję wyjątkowo szkodliwych dla środowiska SUV-ów. Dlatego na manifestacji przeważały transparenty z hasłami: "Nienawidzę aut", "Geje przeciwko SUV-om" oraz "SUV-y to g…".

Niemcy są szczególnie zainteresowani sprawą ochrony klimatu – wynika z opublikowanego w sierpniu sondażu dla telewizji RTL. Wg badania, jest to dla nich najważniejszy problem, z którym musi zmierzyć się ich kraj. Takiego zdania jest 37 proc. pytanych. Jak drugą kwestię ankietowani wskazali migrację, na trzecim miejscu znalazła się krajowa polityka.

Z drugiej strony, przemysł motoryzacyjny to jedna z najważniejszych branż niemieckiego przemysłu. Daje ona prawie 2 ml miejsc pracy. Samochody i części do nich to także najważniejszy składnik niemieckiego eksportu.