Niemcy. Polska krajem "wysokiego ryzyka"

Niemcy zaliczyli Polskę do krajów o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia - poinformował o tym w piątek na swojej stronie internetowej Instytut Roberta Kocha. Od niedzieli wjazd z Polski do graniczących z nią landów: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii jest dozwolony tylko z negatywnym testem koronawirusa.

Co wpisanie na listę krajów wysokiego ryzyka będzie dla nas oznaczać w praktyce? Od tego, czy dany kraj zalicza się do "zwykłych” obszarów ryzyka lub obszarów wysokiego ryzyka czy obszarów mutacji koronawirusa, zależy, jakiej kwarantannie będzie musiał poddać się podróżujący po powrocie do Niemiec. W Niemczech przepisy dotyczące kwarantanny ustala każdy z 16 krajów związkowych.