Niemcy. Policja poszukuje kilkuset prawicowych ekstremistów

W porównaniu z sytuacją z roku ubiegłego klub poselski Lewicy, który co sześć miesięcy prosi MSW o podanie najnowszych danych, nie dostrzega większych zmian. Najwyższą liczbę poszukiwanych przez policję prawicowych ekstremistów odnotowano w latach ubiegłych we wrześniu 2017 roku. Było ich wtedy 501.

Liczba otwartych nakazów aresztowania wobec osób zaliczanych do skrajnej prawicy wynosiła w marcu 629. Wynika to stąd, że wobec niektórych wystosowano kilka nakazów za różne przestępstwa i wykroczenia. Co ciekawe, tylko w jednym przypadku chodzi o czyn, który władze traktują jako popełniony z pobudek politycznych.

W przypadku osób zaliczanych do skrajnej lewicy, 26 marca tego roku obowiązywało wobec nich 151 nakazów aresztowania. Kolejne 205 nakazów odnosiło się do podejrzanych, których niemieckie organy ścigania zaliczają do kategorii "ideologie zagraniczne". Chodzi tu głównie o konflikt pomiędzy nacjonalistycznie nastrojonymi Turkami i Kurdami należącymi do zakazanej w Niemczech Partii Pracujących Kurdystanu, bądź będącymi ich zwolennikami. Pozostałe przypadki podpadają pod inne kategorie, takie jak "szpiegostwo", albo nie dają się jednoznacznie zaklasyfikować.