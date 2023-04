Tak Rosja infiltrowała Niemcy? "The Washington Post" o planach Kremla

"Kiedy 13 tys. demonstrantów zebrało się pod Bramą Brandenburską 25 lutego, aby nawoływać do zakończenia dostarczania Ukrainie broni, protestem dowodziła Sahra Wagenknecht, członkini parlamentu z ramienia niemieckiej skrajnie lewicowej partii Die Linke (...). Wagenknecht potępiła perspektywę tego, że niemieckie czołgi wkrótce zostaną dostarczone na Ukrainę i mogą być użyte do strzelania do 'Rosjanek i Rosjan'" - pisze "The Washington Post".